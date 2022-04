Gragnano, a fuoco motorino in un garage: incendio domato dai vigili del fuoco

Nel primo pomeriggio di oggi i vigili del fuoco sono intervenuti a Gragnano per domare un incendio scoppiato all’interno del garage di un’abitazione di via Sordello. Le fiamme, per cause ancora da accertare, sono scaturite da un motorino e rischiavano di raggiungere anche l’auto parcheggiata nel garage. Il pronto intervento dei vigili del fuoco ha evitato che l’incendio potesse espandersi ulteriormente. In un primo momento erano intervenuti anche i dipendenti di una vicina officina con alcuni estintori.

