Meteo, sole fino a mercoledì poi arriva la pioggia. Temperature in picchiata

Dopo settimane di attesa per ridurre l’emergenza siccità, torna la pioggia su tutto il territorio piacentino e le temperature scenderanno. Lo conferma il meteorologo Silvio Scattaglia di Meteo Val Nure, stazione di Niviano.

Una prima perturbazione “apripista” è attesa tra mercoledì e giovedì con una veloce passata di piogge e rovesci. L’apice del maltempo si raggiungerà nella notte tra giovedì e venerdì quando arriveranno abbondanti precipitazioni.

Il clima mite di questi giorni verrà inoltre stravolto da un graduale abbassamento delle temperature. In base alle previsioni, i valori termici scenderanno di circa 10 gradi e la colonnina di mercurio non supererà i 10\12 gradi.

Nel fine settimana invece, il tempo si preannuncia variabile con temperature nella media stagionale.

Le precipitazioni previste in settimana di certo non saranno sufficienti a risanare la siccità che affligge la Pianura Padana, l’area che lamenta il deficit idrico più grave, ma in parte aiuteranno l’agricoltura nel periodo primaverile.