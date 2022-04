Salumi Dop piacentini protagonisti in Riviera grazie a un progetto regionale

Coppa, salame e pancetta piacentini protagonisti del progetto “Prodotti Dop e Igp dell’Emilia-Romagna. Nati qui e apprezzati in tutto il mondo”. Nei giorni scorsi è stato presentato il progetto presso il prestigioso “Grand Hotel Rimini” a firma dell’assessorato all’agricoltura della Regione Emilia Romagna. Nel salone principale dell’Hotel tra le 16 postazioni gestite dai consorzi di tutela della regione spiccava quella del Consorzio Tutela Salumi DOP Piacentini dove erano presentate e poste in degustazione le tre eccellenze piacentine: “Coppa Piacentina, Salame Piacentino, Pancetta Piacentina”.

Agroalimentare e turismo “alleati” per promuovere e far conoscere le tipicità regionali – un paniere di 44 tra Dop e Igp che rappresenta un primato europeo e vale 3,5 miliardi di euro – in occasione di un momento strategico e di grande visibilità come il weekend di Pasqua. Coinvolte complessivamente 420 strutture, tra alberghi e ristoranti delle Città d’Arte e della Riviera Adriatica dell’Emilia Romagna (selezionate in base alla propensione all’utilizzo di prodotti DOP e IGP regionali e alla vocazione ad una clientela turistica), in occasione di un momento turisticamente di grande affluenza come il weekend pasquale (in media 1,5 milioni di ospiti attesi complessivamente, fonte Osservatorio Turistico Regionale) a cui sono state distribuite 137.000 tra tovagliette e mappe cittadine, recanti la cartina delle tipicità regionali.

“L’Emilia-Romagna, tra le altre cose, ha una grande ricchezza -commenta l’Assessore Regionale all’agricoltura Alessio Mammi – che sono i suoi 44 prodotti a denominazione d’origine. Vogliamo costruire le condizioni per la massima diffusione e impiego dei nostri prodotti tipici, anche sul nostro territorio, attraverso la collaborazione con un partner strategico nella ristorazione come MARR. L’attenzione verso il turismo enogastronomico è sempre più alta, e l’Emilia-Romagna si arricchisce ogni volta di nuovi strumenti per fidelizzare visitatori che cercano stimoli, novità, nuove esperienze. Il lancio pasquale è l’anticamera del turismo estivo: vogliamo favorire la scoperta di tutti i nostri prodotti, sicuri e di grande qualità, e rafforzare l’attrattività del nostro territorio”.

Coinvolto nel Progetto anche un testimonial della “romagnolità” come Paolo Cevoli, che ha realizzato un video per il web in cui esalta la vocazione all’’ospitalità della Riviera e l’unicità del paniere di prodotti tipici emiliano romagnoli.