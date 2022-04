Gerbido, in corso i lavori per la nuova piazza. Termine previsto a fine maggio

Area giochi, verde, panchine, alberature e parcheggi: è la nuova piazza che sta nascendo a Gerbido, su un’area di 1.537 metri quadri tra via Leccacorvi e Strada di Gerbido. L’intervento, che la ditta esecutrice prevede di completare entro la fine del mese di maggio, è stato voluto dall’amministrazione comunale incontrando le richieste degli abitanti.

“Pensiamo possa diventare un bello spazio di socializzazione, di divertimento per i bambini e di relax per i cittadini, un luogo di incontro di cui si sente particolarmente bisogno” sottolinea il sindaco Patrizia Barbieri, che ha compiuto un sopralluogo insieme all’assessore Paolo Mancioppi e al consigliere comunale Giancarlo Migli, accompagnata dai tecnici e dalle ditte esecutrici dell’intervento.

Circondata da nuove alberature, l’area sarà allestita con uno spazio giochi per bambini su superficie idonea anti-trauma e una zona pedonale arredata con panchine, mentre diverse aiuole e aree verdi separeranno la stessa da una serie di parcheggi che saranno ricavati in sicurezza lungo Strada di Gerbido. La realizzazione era stata richiesta dall’amministrazione Barbieri come opera migliorativa alla realizzazione del progetto Borgoforte Truck Center, a servizio della frazione di Gerbido.

“La costruzione della nuova piazza – aggiunge il sindaco Barbieri – è un ulteriore intervento che, insieme, tra gli altri, alla sistemazione della pavimentazione di molte strade della zona, di riqualificazione delle aree gioco, all’installazione delle nuove telecamere di videosorveglianza a Gerbido e Mortizza e del nuovo impianto per la distribuzione dell’acqua potabile realizzato con Iren nella stessa Mortizza, testimoniano il grande impegno che come Amministrazione abbiamo riservato al miglioramento della sicurezza, dei servizi e del decoro anche di queste frazioni”.