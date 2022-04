Gropparello: invasione di Jaguar per i 100 anni della casa automobilistica

Auto fiammanti stanno per invadere il Piacentino. In occasione dei 100 anni della Jaguar, il Jaguar Enthusiasts’ Club ha organizzato, con il Patrocinio del Comune di Gropparello, il primo raduno nazionale del 2022 che si terrà sabato 23 Aprile 2022 dalle 9.30 alle 15.30. Saranno esposte in piazza Roma, di fronte alla sede del comune di Gropparello, oltre 40 Jaguar sia storiche sia contemporanee (tra le più attese la XK150 appartenuta a Grace Kelly). Inoltre sono previsti vari interventi che illustreranno aspetti e curiosità delle auto esposte. Tra i relatori interverranno: Fabio Berardi, presidente del JEC ed autore del volume Il Balzo del Giaguaro, Francesco Gaziano, autore del manuale Jaguar XK8: guida all’acquisto e Pietro Silva vincitore della Targa Florio Storica.

Raduno Gropparello