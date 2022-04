Spazzolini e dentifrici per bambini non conformi, sequestrati 19mila prodotti

Dentifrici, spazzolini e collutori privi di alcune indicazioni obbligatorie per legge sono stati fermati dai funzionari dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli di Piacenza. Si tratta di circa 19mila prodotti, destinati in particolare all’igiene dentale dei bambini. Durante un controllo delle importazioni dalla Cina attraverso il Regno Unito – riferisce l’Ansa – i funzionari Adm, in collaborazione con l’Asl di Piacenza, hanno scoperto la non conformità di spazzolini, dentifrici e collutori alla normativa europea e nazionale. Tutti i prodotti sottoposti a controllo non riportavano infatti le previste indicazioni in italiano nonché i dati dell’importatore: per questo l’autorità sanitaria ha anche comminato sanzioni per 11mila euro.

