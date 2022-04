Tragedia nel Genovese: 60enne piacentino muore travolto dal suo furgone

Un piacentino di 60 anni ha perso la vita questa mattina in un incidente avvenuto in provincia di Genova. In base a quanto riferito dai media locali, il piacentino si trovava in un impianto da motocross per incontrare un amico, quando il furgone che aveva parcheggiato si è mosso in retromarcia. Nel tentativo di fermare il mezzo, il piacentino sarebbe stato travolto. Immediati i soccorsi ma purtroppo per il 60enne non c’è stato nulla da fare. Delle indagini si stanno occupando i carabinieri.

La vittima è Marco Speroni, un nome noto nel mondo del trial. Un messaggio di cordoglio è stato pubblicato sul sito della Federazione motociclistica italiana. Era stato direttore del servizio classifiche del tricolore.

“Speroni si avvicinò al trial alla fine degli anni ’80 – si legge sul sito della Federmoto -. La sua prima gara da pilota fu la Due Giorni della Brianza e all’inizio degli anni 2000 entrò in contatto con la FMI proprio per stilare le classifiche di gara.

La Federazione Motociclistica Italiana tutta, a partire dal presidente Giovanni Copioli, porgono le più sentite condoglianze alla famiglia Speroni”.