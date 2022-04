Undici grammi di hashish in dieci dosi: arrestato tunisino. Fermati altri due stranieri

Giovane tunisino fermato dalla polizia in via dei Pisoni, nel corso di un controllo è risultato aver addosso 11 grammi di hashish suddivisi in una decina di dosi. E’ stato arrestato con l’accusa di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Martedì 19 aprile è comparso in tribunale davanti al giudice che ha convalidato l’arresto della polizia e rimesso in libertà l’accusato con obbligo di dimora. Oltre al tunisino arrestato, che ha 19 anni, la polizia ha fermato altri due nordafricani. Nessuno dei tre stranieri è risultato essere in regola con il permesso di soggiorno e la posizione di tutti è tre è al vaglio del personale dell’ufficio immigrazione della questura. Il tunisino arrestato, che aveva precedenti di polizia per vicende legate al mondo degli stupefacenti, era difeso dall’avvocato Gloria Zanardi che ha chiesto ed ottenuto per il suo assistito i termini a difesa e il processo è stato rinviato al prossimo ottobre.

