A 89 anni si abbona a Libertà digitale. “Posso vedere meglio gli articoli ingrandendoli”

A una signora non bisognerebbe mai chiedere l’età. Si fa un’eccezione per Ester Foanna, piacentina che i suoi 89 anni li dichiara con grande orgoglio. Sarà che addosso non se li sente, comunica abitualmente con Whatsapp con amici e parenti e dal primo aprile ha deciso di abbonarsi alla versione digitale di Libertà e di leggerla direttamente sul tablet: “L’idea mi è venuta perché mia cognata già aveva l’abbonamento online – spiega – così le ho chiesto un po’ di informazioni. Poi, complice anche un problema all’occhio che ha richiesto un’operazione, ho domandato a mio figlio di attivarmi l’abbonamento digitale a Libertà: prima ero abbonata al cartaceo, ma con il tablet posso vedere meglio gli articoli, ingrandendoli. Insomma una gran cosa”.

“L’unica cosa che mi spiace – spiega – è che da una vita faccio una raccolta di articoli che trovo interessanti, suddividendoli per temi. Con la versione digitale non posso più”. Mentre lo dice Ester mostra una parte di libreria, occupata da decine di volumi rilegati in cui ha raccolto i ritagli del giornale: ce ne sono alcuni dedicati a Piacenza, a papa Giovanni Paolo II, ai viaggi.

