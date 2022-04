A Rivergaro la proposta di cambiare nome alla Casa del Popolo: “Troppo di sinistra”

Casa del Popolo? Un nome troppo “di sinistra” e ormai fuori dal tempo, che sembra dare ancora fastidio. “Ora che il Comune intende sistemarla perché ospiti anche la sala consigliare, sarebbe bene cambiargli nome perché sia libera da tracce ideologiche”. È la proposta che il gruppo di minoranza “Noi per Rivergaro” – sostenuto da Lega e Fratelli d’Italia – porterà al prossimo consiglio comunale di Rivergaro: cambiare nome allo storico edificio di via don Veneziani, oggi utilizzato per vari scopi dalla comunità senza più alcuna connotazione politica.

I DETTAGLI SU LIBERTA’ NELL’ARTICOLO DI CRISTIAN BRUSAMONTI