Nuova tappa di “Puliamo Piacenza”: domani a Roveleto insieme agli studenti

“L’iniziativa Puliamo Piacenza in trasferta a Roveleto ha un valore aggiunto importante, da sottolineare, ossia la partecipazione di diverse classi dell’Istituto Ugo Amaldi che, attraverso questa pulizia volontaria, faranno una vera e propria azione di ‘scuola all’aperto’, imparando a conoscere meglio il proprio territorio e i suoi problemi”.

Così Laura Chiappa di Legambiente Piacenza dichiara in merito all’evento ecologico in programma domani, sabato 23 aprile, con ritrovo alle 9 presso la Piazzetta del Pellegrino, dietro il municipio. “Invitiamo i tantissimi piacentini che amano la campagna – continua la presidente del circolo provinciale ambientalista – a venire domani mattina a rimboccarsi le maniche, per renderla più bella ed accogliente”.

La manifestazione, promossa dal gruppo Editoriale Libertà e dalle associazioni piacentine Legambiente e PlasticFree, con il sostegno di Iren, farà successivamente tappa anche in altri enti locali. A Cadeo, gli organizzatori operativi sono Comune, Istituto Comprensivo e associazione Fiorenzuola in Movimento.