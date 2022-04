Esce di strada e resta incastrato nell’auto: 78enne ferito a Monticelli

Esce di strada con il proprio veicolo, ribaltandosi nel canale, fortunatamente senza riportare gravi conseguenze. E’ quanto accaduto a un uomo di 78 anni alle 14.30 di oggi pomeriggio nei pressi della frazione di Borgonovo di Monticelli.

Il proprietario del pick up, per cause ancora da chiarire, si è ribaltato sulla fiancata destra della strada in un canale vicino a un campo agricolo. Il 78enne è stato soccorso dai volontari della Pubblica di Monticelli e dai sanitari dell’auto medica del 118 di Roveleto.

L’automobilista è stato trasportato – per accertamenti – all’ospedale di Cremona.

Per recuperare il mezzo sono dovuti intervenire anche i vigili del fuoco del distaccamento di Fiorenzuola. Sul posto anche i carabinieri di Caorso.