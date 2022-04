Puliamo Piacenza, oggi nuova tappa a Roveleto per raccogliere i rifiuti

Nuova tappa di “Puliamo Piacenza”, l’iniziativa promossa dal gruppo Editoriale Libertà e dalle associazioni piacentine Legambiente e PlasticFree, con il sostegno di Iren. Appuntamento oggi a Roveleto per raccogliere i rifiuti e ripulire le aree pubbliche insieme agli studenti. Il ritrovo è fissato alle 9 nella Piazzetta del Pellegrino, dietro il municipio.

La manifestazione farà successivamente tappa anche in altri enti locali. A Cadeo, gli organizzatori operativi sono Comune, Istituto Comprensivo e associazione Fiorenzuola in Movimento.

