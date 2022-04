“Quale sarà la prima cosa che farai quando tornerai a casa?”: gli ucraini rispondono

Il video realizzato da Gero Guagliardo dedicato a chi è fuggito dalla guerra in Ucraina: “Dopo l’arrivo dei primi sfollati e delle prime famiglie qui a Piacenza, sono rimasto colpito dalla forza e dalla lucidità con cui queste persone stanno affrontando un dramma che noi non possiamo immaginare – spiega l’autore. Una cosa in particolare mi ha sorpreso: i loro racconti terminano sempre con una certezza: tornare al più presto in Ucraina. Ho pensato quindi di chiedere quale sarà la prima cosa che faranno quando torneranno nelle loro città. Ringrazio Ludmilla Popovych, referente della comunità Ucraina qui a Piacenza, Pinuccio Gallinari della Cementi Rossi ed Elisa Malacanza del giornale Libertà, per avermi dato una mano ad incontrare queste persone”.