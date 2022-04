Uova di cioccolata ai bambini e palloncini della pace per celebrare la Pasqua ortodossa

Oggi ricorre la Pasqua ortodossa. Per l’occasione la comunità piacentina si è stretta ancora una volta intorno a quella ucraina, nella chiesa di San Savino, a Piacenza.

Erano presenti l’assessore ai Servizi sociali del Comune, Federica Sgorbati, i volontari di Anpas guidati dal presidente provinciale Paolo Rebecchi, Dina Rigolli della Caritas, Lidia Gardella di Amnesty International. Alla cerimonia anche Padre Teodosio Hren, vicario generale da Roma della Chiesa Ortodossa.

Per l’occasione i bimbi ucraini, molti dei quali approdati a Piacenza in queste settimane dopo essere fuggiti dalla guerra che infuria nel loro Paese, hanno fatto una piccola recita che è stata molto apprezzata. Insieme a loro anche un gruppo di bambini del Congo.

“I momenti più belli sono stati la recita e il canto dei nostri bimbi con il volo dei palloncini della Pace”, spiegano le organizzatrici Lyudmyla Popovych, Nataliya Kampov e Olga Hadsinska.

Ilaria Trioli, a nome di Coop Alleanza 3.0, e Caritas Piacenza hanno donato 100 uova di Pasqua alla comunità ucraina, che ringraziato “tutti coloro che hanno partecipato all’iniziativa e hanno condiviso questa giornata in un momento così drammatico per il nostro paese. La comunità piacentina ha dimostrato ancora grande vicinanza”.

© Copyright 2022 Editoriale Libertà