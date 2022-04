Violento incidente frontale all’imbocco della strada per il ponte di Tuna: due feriti

Violento scontro frontale tra due auto, nel tardo pomeriggio di oggi, all’incrocio che porta verso il ponte di Tuna. Due i feriti, per fortuna non sono in condizioni preoccupanti.

Nel tremendo schianto, una vettura è andata completamente distrutta, l’altra ha terminato la propria corsa in un campo agricolo a lato della carreggiata.

Sul posto l’automedica del 118, le ambulanze della Pubblica assistenza di Rivergaro e della Croce Rossa di Piacenza. I vigili del fuoco si sono occupati della massa in sicurezza dei due mezzi, gli accertamenti sono affidati ai carabinieri di Rivergaro.

