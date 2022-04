Danneggiata l’auto del sindaco Barbieri. La solidarietà dei politici

Durante la mattinata, mentre il sindaco di Piacenza Patrizia Barbieri partecipava – accanto alle autorità e i numerosi cittadini – alla celebrazione del 77esimo anniversario della Liberazione, la sua auto è stata danneggiata sul fanale posteriore sinistro.

Il primo cittadino ha scoperto l’amara sorpresa al termine della manifestazione dedicata al 25 aprile. Ipotizzando un atto vandalico, Barbieri ha deciso di sporgere denuncia contro ignoti. L’auto del sindaco – una Hyundai Kona – era parcheggiata in piazzetta Sant’Ilario.

Diversi esponenti politici locali hanno voluto manifestare la propria solidarietà al sindaco di Piacenza. “un vergognoso atto di vandalismo in una giornata che porta ben altri valori” ha commentato l’assessore alla cultura Jonathan Papamarenghi.

“A Patrizia Barbieri va tutta la mia solidarietà. Di certo per il danno materiale subìto, che per fortuna non è così grave, ma soprattutto per il fatto di essere stata presa di mira in quanto donna politica e rappresentante delle istituzioni. E’ inaccettabile” ha sottolineato Katia Tarasconi, consigliere regionale e candidata a sindaco alle prossime elezioni amministrative.

Il parlamentare Tommaso Foti ha invece parlato di “violenti in servizio permanente effettivo”. Anche la “Lega Salvini Premier” di Piacenza ha espresso vicinanza al primo cittadino: “Piena solidarietà al nostro Sindaco, vittima di un vile atto vandalico ai danni della sua automobile. Questi gesti ci danno ancora di più la forza di lavorare per il bene dei piacentini”.

Dello stesso avviso il centrodestra piacentino che attraverso un comunicato ha definito il gesto “un attacco vigliacco e intollerabile che nega quei sentimenti di rispetto reciproco e di libertà che questa giornata dovrebbe ispirare”.