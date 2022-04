Il libro dedicato alla figlia nata prematura aiuterà altri bambini malati

“Tu in una mano – 640 grammi d’amore” è il titolo del libro che racconta l’avventura, tremenda e miracolosa, di Virginia Marialinda Scazzola, figlia di Eliana Danielli e Cristiano Scazzola, l’attuale allenatore del Piacenza Calcio. Il romanzo è stato scritto da Eliana, comasca d’origine e che ora abita a Marina di Carrara in Toscana, che ha voluto raccontare un viaggio che dura 96 giorni, quello che hanno vissuto due genitori, Eliana e Cristiano, che 13 anni fa non sapevano quale sarebbe stata la sorte della loro bambina nata prematura.

Il libro sarà presentato per la prima volta nella provincia piacentina a Ponte dell’Olio, venerdì 6 maggio alle 21, nella sala consiliare, per iniziativa dell’associazione pontolliese “Il cassetto delle idee” con il patrocinio del Comune. Parteciperà all’evento anche una rappresentanza del Piacenza Calcio, i cui dirigenti e soci sostengono le iniziative benefiche di Eliana Danielli. Il ricavato della vendita del libro è devoluto in parte all’unità di terapia intensiva neonatale e pediatrica dell’istituto “Giannina Gaslini” di Genova e in parte alle famiglie dei bambini malati, con difficoltà economiche, che non possono vivere degnamente la loro vita. Con i primi 6.700 euro ricavati dalla vendita dei libri (che si possono acquistare su Amazon o direttamente dall’autrice), sono stati acquistati cuscini antidecubito per i piccoli ricoverati al “Gaslini” in rianimazione.

Il libro è una storia che parla al cuore di tutti per raccontare di quanto meraviglioso sia il dono della vita, anche quando pesa solo 640 grammi. Virginia pesava infatti solo 640 grammi quando è nata, 13 anni fa, dopo 28 settimane. Ha dovuto subire un’operazione al cuore e trascorrere 96 giorni in rianimazione all’ospedale “Gaslini” di Genova. Ora è una ragazzina sana, solare, che pensa al suo futuro, che si sta preparando all’esame di terza media e che frequenterà l’indirizzo di moda all’istituto tecnico di Marina di Carrara.

Tutte le informazioni si possono trovare sul gruppo Facebook “Insieme per il Gaslini…amici di Virginia Marialinda Scazzola” .