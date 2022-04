Minori in affido per progetti culturali: parte la sperimentazione a Piacenza

“Cultura in affido” è il titolo del programma sperimentale in partenza a giugno nella nostra città. In concreto: un patto di corresponsabilità tra cinque famiglie con minori in difficoltà e altrettanti nuclei interessati ad accompagnare i loro figli in dieci incontri di crescita culturale. Il progetto è stato presentato stamattina a palazzo Mercanti dal sindaco Patrizia Barbieri e dall’assessore ai servizi sociali Federica Sgorbati. Tutti i dettagli nel servizio del Tgl qui sopra.