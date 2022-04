Pianello premia Rossi, padre della termoablazione per curare i tumori al fegato

Sandro Rossi, il medico “dei miracoli” è stato premiato nella sua Pianello. La comunità di cui è originario il padre della termoablazione tecnica non invasiva, con cui Rossi ha curato migliaia di pazienti affetti da tumore al fegato, gli ha tributato la massima onorificenza: il premio “Big Society.” Un orgoglio per tutti noi e un esempio per i nostri giovani, soprattutto per quelli che vogliono intraprendere la professione medica” – ha detto il sindaco Gianpaolo Fornasari nel consegnare a Rossi, in pensione dallo scorso gennaio, la targa che riassume le motivazioni di premio. “Siamo infinitamente grati per la disponibilità che Rossi ha dimostrato verso le persone fragili, anche valtidonesi, che in lui hanno sempre avuto un riferimento costante”. Rossi è conosciuto a livello internazionale per aver inventato una tecnica che brucia le cellule tumorali, applicando al paziente semplici elettrodi in anestesia locale. “Sono grato ai pianellesi e a tutti i piacentini per questo riconoscimento” – ha detto Rossi che per 21 anni ha diretto la Struttura Complessa di Medicina VI – Ecografia Interventistica al Policlinico San Matteo di Pavia. Con i pianellesi Rossi ha rievocato gli esordi del suo percorso: “Avrei dovuto andare al Niguarda, ma tornai a Piacenza dove iniziai insieme a Fornari, Cavanna, Vallisa”.

© Copyright 2022 Editoriale Libertà