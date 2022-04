Piazzale Marconi, ciclista urtata da un’auto in prossimità delle strisce

Se l’è cavata con qualche lieve ferita la donna urtata da un’auto questa mattina, intorno alle 12.20, a Piazzale Marconi, proprio di fronte alla stazione di Piacenza. Stando a quanto raccolto, l’incidente (le cui cause sono ancora da chiarire) sarebbe avvenuto in prossimità delle strisce, con la donna che dopo l’impatto – fortunatamente non violento – è finita a terra. Sul posto, oltre alla polizia locale per i rilievi di legge, è giunta un’ambulanza della Croce Bianca Piacenza che ha prestato soccorso alla ciclista ferita.

© Copyright 2022 Editoriale Libertà