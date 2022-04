Podenzano in lutto: se n’è andato a 65 anni l’ex sindaco Alessandro Ghisoni

Sta suscitando vasto cordoglio nella nostra provincia l’improvvisa scomparsa di Alessandro Ghisoni, 65 anni, sindaco di Podenzano dal 2004 al 2014 con giunte di centrosinistra. Nel 2014 si era candidato per il Partito Democratico alle elezioni regionali e più tardi, nel 2018 dopo il passaggio a Liberi e Uguali, era stato in corsa per un posto in Parlamento insieme a Francesco Cacciatore.

