Elezioni: i Liberali Piacentini scelgono Sforza Fogliani come candidato sindaco

Sarà Corrado Sforza Fogliani, presidente esecutivo della Banca di Piacenza, il candidato del terzo polo alle elezioni amministrative del 12 giugno, schieramento in cui, a fare da perno, saranno i Liberali Piacentini. La scelta è avvenuta ieri sera, 26 aprile, per acclamazione, durante l’assemblea dei Liberali in piazza Cittadella, a Piacenza. Sforza Fogliani, insieme a Barbieri, Tarasconi, Cugini, Botti e Favari è il sesto candidato sindaco di questa tornata elettorale.

© Copyright 2022 Editoriale Libertà