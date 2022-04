Ferriere in festa per Agostino e Antonio: alpini centenari celebrati da Ana di Piacenza

Ferriere in festa per i suoi due alpini centenari. Agostino Agogliati di Salsominore e Antonio Barbieri di Pomarolo hanno infatti rispettivamente 104 e 101 anni. Un evento più unico che raro che si celebra in un anno particolare per la sezione Ana di Piacenza, quello del centenario di fondazione.

Per festeggiare i due “veci” è stato organizzato un bel momento a Salsominore, dove vive Agogliati, nel giorno del suo 104esimo compleanno, domenica 24 aprile. Lo hanno raggiunto nella sua casa il presidente provinciale Ana, Roberto Lupi, con il sindaco di Ferriere Carlotta Oppizzi, gli alpini di Ferriere, con il capogruppo Luigi Malchiodi e l’autiere Antonio Barbieri (che compirà 102 anni a giugno), gli alpini di Bobbio, con il capogruppo Giovanni Bellagamba, oltre al past president della sezione Ana Bruno Plucani, al cappellano sezionale don Stefano Garilli e ai familiari dei due alpini. Un momento per esprimere loro stima e riconoscenza, parole impresse in una creazione artistica in vetro che è stata consegnata a ciascuno.

Entrambi i “veci” hanno alle spalle la seconda guerra mondiale, combattuta prima sul fronte francese nel 1940 e poi su quello orientale in Montenegro e Grecia.