Amiche da morire. L’omicidio di Ferriere nel podcast “Ombre”

L’estate di Ferriere è tranquilla, è vivace, l’aria sana. Sembra che nulla possa mai capitare di male. Nessuno ricorda omicidi, fatti di sangue particolari, dopo la guerra. Il 24 luglio 2012, dieci anni fa, il paese scoprì sconvolto “un corpo che non era neppure più un corpo”, dopo aver sentito urla e “un gran fracasso di mobili” provenire da un condominio nella zona Gabetti. Annalisa Lombardi, 28 anni, è stata massacrata dalla amica del cuore Monica Montagna, 29. Più di 150 coltellate, a ora di pranzo. Monica Montagna nel 2013 è stata dichiarata non imputabile: per i giudici ad uccidere Annalisa è stata la malattia di Monica. Quella per la quale era già stata ricoverata, e poi dimessa, poche settimane prima dell’omicidio. Questo podcast “Amiche da morire” raccoglie le testimonianze di Renza Malchiodi, tra le prime a correre sul posto, e il fidanzato di Annalisa, Paolo Rossi. Podcast di Elisa Malacalza. Editing e sound design Matteo Capra.

01 Amiche da morire – L’omicidio di Ferriere. A cura di Elisa Malacalza

