Castel San Giovanni, malore in un’azienda del polo logistico. Muore 50enne

Tragedia questa mattina in un magazzino del polo logistico di Castel San Giovanni. In base alle prime informazioni, un uomo si è sentito male e si è accasciato al suolo. I colleghi hanno immediatamente contattato i soccorsi ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. Sul posto era atterrato anche l’elisoccorso. Degli accertamenti si stanno occupando i carabinieri.

