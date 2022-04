Inaugurata la nuova biblioteca di Castel San Giovanni: “Creatività e passione”

Gli alunni delle scuole medie di Castel San Giovanni hanno a disposizione una nuova biblioteca. Al suo interno ci sono spazi moderni e funzionali per leggere, scrivere, scambiarsi libri e riflessioni.

Il logo che i ragazzi hanno scelto per la loro nuova biblioteca è Moby Dick. “La balena bianca, in volo, simbolo della creatività, della ricerca e della passione” dicono le insegnanti che hanno seguito il lungo percorso che ha portato all’inaugurazione dei locali rinnovati. Al progetto ha partecipato non solo la scuola ma anche il Comune, associazioni e tante realtà che hanno consentito alla fine di regalare ai ragazzi un nuovo spazio per studiare e socializzare.

L’Avis, sapendo che l’istituto comprensivo di Castel San Giovanni conta tanti alunni stranieri, ha allestito lo scaffale dell’intercultura. L’associazione Libera, con cui la scuola media di Castello collabora da anni, ha aiutato ad allestire un angolo della legalità. Tanti volumi sono dedicati anche al tema della Shoah, su cui spesso i ragazzi hanno riflettuto insieme all’ebraista Matteo Corradini. La nuova biblioteca delle scuole medie di via Mazzini è entrata nella rete nazionale Biblòh.