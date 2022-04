Tragedia Trebbia, le mamme di Elisa e Costantino in classe: “Ragazzi credete in voi”

“Ciao ragazzi. Vi ricordate l’incidente dell’11 gennaio, quando quattro ragazzi ci hanno lasciati, in Trebbia?”. Silenzio in classe, al piano terra della scuola media di Bobbio, tra gli studenti della classe seconda A. “Ragazzi. Io sono la mamma di una di loro, di Elisa. Mi chiamo Antonella Grandini. E lei è Sabrina Rizzi, la mamma di Costantino”.

Le mamme di Elisa Bricchi e Costantino Merli, i due fidanzati morti insieme agli amici William Pagani e Domenico Di Canio nella tragedia del Trebbia, sono arrivate ieri a sorpresa a Bobbio, dopo che hanno saputo di un tema scritto in classe, sulla canzone preferita.

Il giovane studente Federico Pagani aveva preso in mano la biro e aveva scelto “A te”, la canzone che Costantino Merli aveva dedicato a Elisa Bricchi. Le mamme hanno voluto conoscere Federico e si sono fermate a parlare con tutta la classe: “Ragazzi, non date mai per scontato nulla, ve lo chiediamo con il cuore. Anche se avete litigato con i vostri genitori dategli un bacio. Io mai avrei pensato di non rivedere più mia figlia”, dice la mamma di Elisa. La mamma di Costi – in arte era Milions – aggiunge, mentre qualcuno già non trattiene più le lacrime: “Vorrei tanto che aveste cura dei vostri sogni, mettetecela tutta, anche per chi non è più fisicamente tra noi”.

