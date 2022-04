Dopo l’incidente la beffa: carro attrezzi con la sua auto passa in Ztl, scatta la multa

La sua auto viene caricata sul carro attrezzi dopo un incidente stradale, ma il mezzo varca la Ztl e a Giovanni Lazzari, 82 anni di Piacenza, arriva una multa. Siamo a febbraio: Lazzari sta guidando la sua Punto in via Boselli, a Piacenza, quando all’angolo con via Bonino, secondo il suo racconto, viene affiancato da un mezzo che in fase di sorpasso lo urta. La vettura di Lazzari finisce su un paio di auto parcheggiate. Arrivano i vigili e chiedono a Lazzari se ha preso il numero di targa di chi lo ha sorpassato. “Ero in confusione, dice, mi ero spaventato, il rumore della lamiera, la botta… è la prima volta che mi accade un incidente così”. Più di un mese dopo, il 18 marzo, giunge a Lazzari la prima multa di 42 euro con la motivazione “ometteva di conservare il controllo del veicolo e sbandava”. L’8 aprile gli viene inviato un altro verbale da 73 euro per essere transitato, due ore dopo l’incidente, il 10 febbraio, nella Ztl. “L’auto era sul carro attrezzi diretta verso l’officina meccanica per valutare i danni, a quell’ora la targa è fotografata mentre supera il varco elettronico entrando nella Zona a traffico limitato in via Giordani” – spiega l’uomo.

