Ha avuto due cuori: si è spento Maurizio della “Mazzoni band”. Aido in lutto

Era l’uomo che ha avuto due cuori. Era il re della fisarmonica da quando un giorno il papà gliene aveva portata una dall’Inghilterra, e poi sempre, instancabile, sulle centinaia di palchi calcati con la sua “Mazzoni band”, fianco a fianco del fratello Edo per trent’anni. Si è spento Maurizio Mazzoni, 50enne piacentino, trapiantato di cuore da 24 anni. Nel 2014 ci aveva raccontato la sua storia.

Dolore in tutta la famiglia di Aido: “Maurizio ha portato avanti la cultura della donazione, ha ricevuto un cuore e si è donato a tutti” – dice il presidente Roberto Mares. Il calvario di Mazzoni era iniziato quando aveva solo 3 anni, entrò in sala operatoria, il cuoricino aveva qualcosa che non andava. A 23 anni Maurizio si è sposato, “A mia moglie andavo bene così”, aveva raccontato commosso in un’intervista. Poi però si era aggravato, fino alla chiamata “Mazzoni abbiamo un cuore”. Da quel giorno Maurizio non ha mai smesso di ringraziare “il mio angelo”, che proprio quando i medici erano già pronti ad attaccarlo a un cuore artificiale gli ha ridato invece altri 24 anni di vita e un figlio, Michele, il suo orgoglio più grande.

