Riapre il circolo “Cultura e Natura” di Calenzano: eventi da maggio a settembre

Domenica 1° maggio riapre il circolo Anspi “Cultura e Natura” di Calenzano (Bettola), e insieme all’apertura della sede, punto di riferimento e di ristoro per gli escursionisti, torna un nutrito programma di iniziative. Tutte le domeniche e festivi, fino al 25 settembre, il circolo proporrà giornate tra la natura e la genuinità, con escursioni, marce, festa e buon cibo casalingo.

Nella prima giornata, domenica 1 maggio, la sede del circolo sarà aperta per la colazione, il pranzo e la merenda e come punto informativo per chi parte per le escursioni tra il torrente Perino e il monte Osero. Diverse saranno le escursioni, quest’anno condotte dalle guide ambientali Aigae “I Calcaterra” (obbligo prenotazione visitando la pagina Facebook iCalcaterragae). La prima sarà l’8 maggio alle cascate del Perino alla ricerca di orchidee.

Organizzata dal circolo Anspi sarà invece la passeggiata erboristica domenica 22 maggio dalle 10, in collaborazione con l’erboristeria Trevisan di Piacenza, alla scoperta delle erbe spontanee utilizzate nel settore per conoscere i loro benefici, le loro proprietà e utilizzi. Non mancheranno le “Domeniche di gusto” con pranzi tipici della cucina contadina.

Gli incassi delle giornate saranno utilizzati quest’anno per il rifacimento del tetto del salone parrocchiale di Calenzano che ha necessità di intervento. Tutte le iniziative hanno il patrocinio del Comune di Bettola e sono consultabili sulle piattaforme social (Facebook, Instagram, Twitter) del circolo Anspi di Calenzano e sul sito www.anspicalenzano.com.

