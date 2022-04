San Giorgio e Svaty Jur: gemellati da 11 anni. Sindaco Alberoni in Slovacchia

“Un gemellaggio che va avanti da undici anni nel nome di San Giorgio”. Lo scorso fine settimana il sindaco sangiorgino Donatella Alberoni, insieme all’assessore al bilancio Samuele Uttini sono partiti dalla Val Nure con destinazione Svaty Jur, cittadina slovacca a quindici chilometri dalla capitale Bratislava. Svaty Jur in italiano significa proprio San Giorgio, martire cristiano celebrato in Italia il 23 aprile, il giorno dopo in Slovacchia.

Gli amministratori sangiorgini sono arrivati nella cittadina slovacca proprio per festeggiare insieme alla comunità locale il santo patrono. Alberoni e Uttini sono stati accolti dai residenti, dai rappresentanti delle associazioni e da Simon Gabura, sindaco della cittadina slovacca che ha diversi punti in comune con il paese del drago, in provincia di Piacenza.

“Abbiamo all’incirca lo stesso numero di abitanti, un forte legame con il santo che da il nome ai nostri comuni e anche a livello territoriale siamo circondati dal verde della pianura e delle prime fasce collinari” spiega l’assessore Uttini, che in Slovacchia ci andò anche undici anni fa, proprio in occasione dell’avvio del gemellaggio. “Rispetto ad allora – ha riportato Uttini – ho notato un paese sempre più occidentale, un aumento dei servizi rivolti ai cittadini e grande attenzione al territorio e alle infrastrutture anche grazie a una notevole capacità di sfruttare al meglio i fondi europei”.

Prima volta invece per Donatella Alberoni che – durante la festa dedicata al patrono – è salita sul palco, allestito nella piazza di Svaty Jur, e ringraziato per l’accoglienza tutti i cittadini presenti: “Sono molto felice di essere qui, assaporare la vostra cultura e le vostre usanze in modo da coltivare sempre più il nostro gemellaggio” le sue parole, tradotte da un interprete.

“In questi due anni – ha commentato Alberoni – abbiamo vissuto dei momenti difficili con problemi inaspettati, la nostra provincia è stata uno dei luoghi più colpiti dal Covid in Italia”. “In particolare – ha proseguito – nel nostro paese abbiamo perso un’intera generazione che non smetteremo mai di ricordare”.

“Nelle ultime settimane stiamo affrontando un’altra tragica emergenza dovuta allo scoppio della guerra; speriamo di avere la stessa forza che ha avuto il nostro patrono nello sconfiggere il drago” la conclusione del primo cittadino sangiorgino, tra gli applausi della comunità di Svaty Jur.

I due sindaci si sono dati appuntamento a questo settembre quando Simon Gabura arriverà a San Giorgio per il tradizionale Palio del fungaiolo. Inoltre, le due amministrazioni stanno pensando di organizzare uno scambio interculturale rivolto ai ragazzi dei due paesi: “I nostri ragazzi andranno a Svaty Jur e loro verranno ospitati in Val Nure” precisa Uttini.