“Abbattere i pregiudizi sulla cecità”: camminata ludico-motoria alla Galleana

La cecità non impedisce di affrontare la vita. È per diffondere questo messaggio che l’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Piacenza organizzerà domenica, 1 maggio, l’iniziativa “Mettiamoci in gioco”. Una camminata ludico-motoria amatoriale non competitiva al Parco della Galleana, con due percorsi a scelta da 5 o 10 chilometri, per correre insieme verso una meta comune, quella della solidarietà e della prevenzione. Il ritrovo è fissato alle ore 7.30 per le iscrizioni, con partenze dalle ore 9.30, si camminerà fin verso le 13. Dalle 9 alle 13 saranno inoltre presenti la divisione oculistica dell’Asl di Piacenza e l’Associazione Diabetici Piacentini per effettuare visite e screening gratuiti. Inoltre, chi vorrà, potrà provare lo showdown, sport per non vedenti che si praticherà bendati, una sorta di tennis da tavolo dove bisogna fare gol nella porta dell’avversario giocando la pallina rasoterra. L’evento è stato presentato in Municipio da Roberto Franchi, vicepresidente Unione Ciechi e Ipovedenti con i consiglieri Olimpia Di Luccio e Andrea Gregori, Stefano Cavalli, assessore allo Sport del Comune di Piacenza, Carlo Fantini, presidente Associazione Diabetici Piacenza, e Piergiorgio Visentin del Csi. L’Unione Ciechi ha sottolineato come “la nostra realtà sia su tutto il territorio nazionale proprio per combattere tutti i pregiudizi che ci sono su i non vedenti, grazie alla tecnologia queste persone possono affrontare la vita come gli altri”. Altro messaggio che verrà lanciato, ha anticipato Fantini, “è quello dell’importanza della prevenzione e dell’utilità dell’attività fisica, saremo presenti con le Crocerossine proprio per questo motivo”, grazie anche al Csi di Visentin: “Collaboriamo da anni con queste associazioni per l’inclusione di chi è affetto da disabilità”.

