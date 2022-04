Tentata estorsione, induzione alla prostituzione: due condanne a 6 anni e 8 mesi

Un ventunenne e un ventenne condannati a 6 anni e 8 mesi per aver convinto a prostituirsi una studentessa diciannovenne delle medie superiori. Il fatto è di un paio di anni fa. Oggi la sentenza. I due (uno all’epoca dei fatti era il fidanzato) al momento si trovano agli arresti domiciliari e si sono sempre detti innocenti.

Condannato a 2 anni un 44enne piacentino per tentata estorsione, aveva preteso prestazioni dalla diciannovenne quando lei già si era sfilata dalla strada e se non fosse accontentato aveva minacciato di pubblicare su una chat erotica il numero di cellulare della giovane. I fatti erano avvenuti due anni fa. L’ormai ex fidanzata aveva detto alla studentessa che lui era minacciato da un’organizzazione criminale e che servivano 180 mila euro per salvarsi. Il giovane aveva così indotto la ragazza a prostituirsi per recuperare la somma che sosteneva servirgli. Era ovviamente una bugia perpetrata per arricchirsi illecitamente. Lo aveva spalleggiato l’amico a sua volta condannato. I due si sono sempre detti innocenti. La studentessa si era così prostituita per circa due mesi sulla Caorsana raccogliendo 10 mila euro che erano stati recuperati dai due aguzzini. Infine compresa di essere caduta in un inganno la ragazza si è rivolta ad un suo insegnante chiedendo aiuto.