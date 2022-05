Roveleto, fuori strada auto con quattro persone a bordo: un ferito grave

Un’auto con a bordo quattro persone è uscita di strada poco dopo le 18.00 in via della Chiusa, a Roveleto di Cadeo. Sul posto sono accorsi i mezzi del 118 e i vigili del fuoco, che hanno estratto un ferito dall’abitacolo, portato all’ospedale di Parma in elisoccorso.

Leggermente feriti gli altri tre occupanti, condotti all’ospedale di Piacenza.

Nel primo pomeriggio, a Castelletto di Gazzola scontro tra un’auto e una moto: ad avere la peggio il motociclista, portato in condizioni serie all’ospedale di Piacenza.