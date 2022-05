Carpaneto, sfilano gli alpini in vista dell’Adunata nazionale di Rimini

A pochi giorni dall’attesa Adunata nazionale di Rimini, rinviata per due anni a causa della pandemia, gli alpini piacentini hanno celebrato il primo raduno dopo il lungo periodo di restrizioni. A Carpaneto si sono date appuntamento le Penne nere piacentine guidate dal presidente sezionale Roberto Lupi. Dopo l’alzabandiera e la messa celebrata da don Matteo Di Paola, gli alpini hanno sfilato in corteo lungo le vie del paese prima dei discorsi ufficiali davanti al monumento ai Caduti. Presenti, tra gli altri il colonnello Maurizio Plasso, segretario nazionale dell’Ana e i rappresentanti del Gruppo alpini valtellinese di Cercino gemellato con Carpaneto. All’appuntamento ha partecipato la banda musicale Carlo Vignola di Agazzano. Il capogruppo degli alpini di Carpaneto Aldo Rigolli ha ringraziato tutti per la partecipazione. Nel cortile del Palazzo comunale sono stati premiati gli studenti vincitori del concorso intitolato all’alpino Italo Savi.