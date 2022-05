Centinaia di musulmani in preghiera sul Facsal per l’Eid al Fitr, festa di fine Ramadan

La comunità islamica di Piacenza si è ritrovata questa mattina sul Pubblico passeggio per celebrare l’Eid al Fitr, la giornata che segue la fine del Ramadan.

Si tratta della seconda festa più importante dell’anno per i musulmani, che ha richiamato centinaia di persone di tutte le età sul Facsal.

Dopo la preghiera mattutina, recitata all’aperto anche per questioni di Covid, i partecipanti festeggiano in famiglia con pranzi a base di ricette e dolci tradizionali.

© Copyright 2022 Editoriale Libertà