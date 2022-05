Furgone urta un’auto e finisce contro un’abitazione: illeso il conducente

Incidente tra un’auto e un furgone questo pomeriggio, 2 maggio, sulla strada di Gragnanino (Pc), all’incrocio della Madonna del Pilastro. Per cause da accertare il furgone ha urtato l’automobile ferma sulla strada, intenta a svoltare, ed è finito contro il muro di un’abitazione. Fortunatamente lo scontro non ha provocato feriti, ma ha avuto ripercussioni sulla circolazione che è stata comunque regolata da una pattuglia della polizia locale che stava transitando in quel tratto di strada al momento dell’incidente. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.

