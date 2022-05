Il ministro per le disabilità Erika Stefani a Piacenza: “Più servizi e meno burocrazia”

“Le persone con disabilità vivono tutti i giorni grandi difficoltà: un gradino può diventare un muro insormontabile, una colonna può creare problemi e un accesso alla Ztl può provocare disagi. Il nostro obiettivo – aldilà delle grandi rivoluzioni che speriamo di attuare – è quello di riuscire a superare i piccoli inceppamenti e la macchinosità della burocrazia che per le persone affette da disabilità sono grandi ostacoli”. Le parole del ministro per le Disabilità Erika Stefani che oggi è intervenuta presso l’auditorium Sant’Ilario per illustrare la legge quadro sulla disabilità approvata lo scorso 22 dicembre 2021.

Una legge con al centro “particolare attenzione alla tematica dell’inclusione sociale ” ha sottolineato il ministro Stefani che durante l’incontro ha firmato – insieme al primo cittadino di Piacenza Patrizia Barbieri – il protocollo relativo alla manifestazione d’interesse per l’attivazione della Disability card: tessera di valenza europea che consentirà di sostituire i diversi certificati e documenti necessari per attestare la condizione di invalidità dei cittadini. “Inoltre – precisa il ministro – il bello di questo progetto è la previsione, da parte degli enti, di incrementare servizi e agevolazioni rivolte alle persone con disabilità”. All’incontro hanno partecipato anche diverse autorità locali, il prefetto Daniela Lupo e il vescovo Adriano Cevolotto.