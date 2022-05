Incendio in un’abitazione di Pontenure, fiamme domate dai vigili del fuoco

Maxi lavoro per i vigili del fuoco, intervenuti ieri in tarda serata a Pontenure per domare un incendio scoppiato in un’abitazione in piazza Borsellino. Stando a quanto raccolto, le fiamme avrebbero interessato un porticato esterno. Sul posto, oltre a tre mezzi dei vigili del fuoco di Piacenza, anche i carabinieri di Pontenure. Fortunatamente non si sono registrati feriti. Ancora da quantificare i danni.

