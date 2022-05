Tra fuga e sirene, il nostro reportage in Ucraina: da sabato in edicola con Libertà

Documentare la tragedia umanitaria provocata dalla guerra che sta flagellando l’Ucraina. Anzitutto per comprendere meglio lo stato di sofferenza della popolazione. In secondo luogo, per capire come aiutare, seppure nel piccolo. E’ il duplice obiettivo del libro-reportage “Ucraina, la catena che ci unisce” a cura dei giornalisti Marcello Pollastri (Libertà) e Thomas Trenchi (Telelibertà e Liberta.it), con il fotoreporter Andrea Pasquali, inviati in Ucraina e Romania per documentare l’emergenza umanitaria nel cuore dell’Europa.

Il volume sarà in edicola con il quotidiano Libertà da questo sabato, 7 maggio. L’intero ricavato dell’iniziativa editoriale confluirà sul conto corrente aperto da Libertà e Anpas in sostegno al popolo ucraino.