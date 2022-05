Tre veicoli coinvolti in un incidente sulla Statale 45: traffico rallentato

Un incidente stradale, che ha coinvolto tre auto, si è verificato stamattina, 2 maggio, sulla Statale 45, all’altezza del bivio per Diara di Rivergaro. Restano da accertare le cause dello scontro, che fortunatamente non ha provocato feriti gravi, ma ha provocato pesanti disagio al traffico. La strada è rimasta chiusa per un’ora per consentire i rilievi di legge e lo sgombero dei veicoli coinvolti. La circolazione è stata deviata in centro paese. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Rivergaro, i vigili del fuoco e un’ambulanza.

