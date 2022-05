Ubriaca al volante, centra in pieno un’auto dei carabinieri: piacentina nei guai

Una donna di 44 anni di Piacenza ha centrato in pieno una macchina dei carabinieri che era ferma sul ciglio della strada. È accaduto nella notte tra sabato e domenica sulla via Emilia, a Codogno.

La pattuglia era intervenuta per la segnalazione di una volpe investita sulla sede stradala. L’auto era ferma in carreggiata sinistra con accesi lampeggianti, indicatori di direzione e pannello posteriore indicante un incidente.

Ma la donna, a bordo di una Bmw X3, l’ha tamponata violentemente.

Nessuno è rimasto ferito, la piacentina ha rifiutato di essere trasportata in ospedale. Dall’alcoltest è risultato che aveva bevuto e la sua posizione è al vaglio degli inquirenti.

© Copyright 2022 Editoriale Libertà