Omicidio Tabiano, mistero su come la vittima abbia raggiunto la collina

E’ ancora fitto il mistero sulla morte del giovane trovato senza vita giovedì scorso sulle colline di Tabiano. Dalle celle analizzate per cercare auto sospette fra Tabiano e Lugagnano fra il tardo pomeriggio e la serata di giovedì è emerso che non sono molti i veicoli che hanno circolato in quella zona nella fascia oraria in cui si è consumato il delitto, ma a mancare del tutto sarebbe proprio l’auto della vittima. Resta quindi da capire come il nordafricano di Vigevano possa essere arrivato nei pressi di Tabiano, dove è stato poi trovato senza vita.

