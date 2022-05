Stragi di Capaci e via D’Amelio: la polizia ricorda i giudici uccisi dalla mafia

Nel 1992 le stragi di Capaci e di via D’Amelio, nelle quali persero la vita i giudici

Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, cambiarono per sempre la nostra storia.

Il Sap (Sindacato autonomo di polizia) organizza da allora, prevalentemente nel mese di maggio, una serie di eventi dedicati alla memoria e quest’anno, nella ricorrenza del trentennale, ha voluto programmare numerose iniziative per ricordare il sacrificio

non solo di uomini in divisa ma anche di giornalisti, magistrati, politici, religiosi e

semplici cittadini che hanno pagato con la vita l’impegno in favore della collettività.

Questa mattina il Sap di Piacenza ha svolto la propria parte: alle 9.30, presso la

Scuola Allievi, si è svolta una cerimonia di preghiera e raccoglimento, introdotta dal segretario provinciale Marco Fusari e presieduta da Padre Bernard Jalkh. Dopo la deposizione di un mazzo di fiori ai piedi del cippo, alla presenza del direttore primo dirigente Adele Belluso, la cerimonia si è conclusa con la lettura da parte del vice direttore Michele Rana della lettera di San Michele Arcangelo, patrono della polizia di Stato.