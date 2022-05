Urla, rissa e sangue in via delle Benedettine. I residenti: “Abbiamo paura”

“Abbiamo seriamente paura per l’incolumità dei residenti e per la sicurezza di ragazzi e anziani che abitano qui” l’allarme lanciato da Rossana Costantini, amministratore di condominio di una palazzina in via delle Benedettine davanti alla quale “da troppo tempo si verificano risse, urla, schiamazzi e atti intimidatori verso gli abitanti della zona”.

La scorsa mattina, uscendo dal condominio, i residenti hanno notato diverse macchie di sangue sul marciapiede. Luisa Scuri è tra gli abitanti della zona che hanno affermato di aver sentito urla e insulti la notte prima. Secondo i residenti, infatti, le macchie di sangue sul marciapiede di fronte all’ingresso della palazzina sarebbero il risultato di una colluttazione tra una decina di uomini.

“Abbiamo paura a uscire di casa” afferma un altro abitante. “Purtroppo non è la prima volta che assistiamo ad atti violenti – ribadisce Scuri -. Da mesi facciamo segnalazioni a carabinieri e forze dell’ordine, purtroppo la situazione non è mai cambiata”. Per Elena Cebotari “è diventata una situazione insostenibile, a parte il chiasso e il casino che dobbiamo subire tutti i giorni – spiega – il vero problema è legato alla sicurezza dei condomini. E’ inaccettabile aver paura di uscire di casa. Siamo vittime di frequenti minacce, insulti e spettatori involontari di risse violente”.

“Mi spiace molto, ma se la situazione continuerà così sarò costretta a cambiare casa – il rammarico di Luisa, madre di una ragazza di 19 anni – non posso vivere con la paura e la preoccupazione ogni volta che mia figlia esce di casa”. I residenti, esasperati, chiedono aiuto a istituzioni e forze dell’ordine: “Non ce la facciamo più”.