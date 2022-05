Aumentano le famiglie in difficoltà, torna il 7 maggio “Dona una spesa”

Sabato 7 maggio torna l’iniziativa “Dona una spesa”, la raccolta di generi alimentari per le famiglie in difficoltà, organizzata da CVS Emilia con Conad Centro Nord. Nei punti vendita Conad i volontari accoglieranno i cittadini con un sorriso e consegneranno un sacchetto da riempire con i generi non deperibili, necessari nella dispensa di migliaia di famiglie in situazione di povertà. Servono olio, zucchero e miele, latte a lunga conservazione, farina, pasta e riso, passata di pomodoro, carne in scatola, biscotti e merendine, legumi, tonno in scatola, ma anche alimenti e prodotti per l’infanzia e prodotti per la pulizia della casa. Lo scorso anno, a Piacenza, sono stati raccolti 11.884 chilogrammi di beni donati, coinvolgendo 70 volontari di 7 associazioni.

