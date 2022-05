Castel San Giovanni, scintille in consiglio per il bando piscina andato deserto

La questione del bando per l’affido della gestione della piscina comunale di Castel San Giovanni andato deserto ha agitato gli animi in consiglio comunale. Dai banchi delle minoranze Tommaso Greco ha contestato i 41mila euro messi a bilancio per la progettazione di nuovi spogliatoi per la parte estiva.

“Questa spesa adesso non ha senso. È sotto gli occhi di tutti che la piscina scopribile è vecchia. Anziché limitarci agli spogliatoi non si può pensare ad una riprogettazione generale? Magari chiudendo per qualche tempo”.

“Vorrebbe dire farlo a ridosso delle amministrative. Lo faccia a inizio mandato la prossima amministrazione” ha obiettato Giovanni Cattanei dalla maggioranza. L’assessore ai lavori pubblici Massimo Bollati ha rassicurato circa la voci di una possibile chiusura dell’impianto di via Mulini: “Il servizio verrà garantito. Chiederemo al gestore un proroga per fare un nuovo bando in cui rivedremo il contributo in modo da assumerci noi la perdita di bilancio del gestore”. A breve dovrebbe quindi essere pubblicato un nuovo bando con condizioni giudicate più appetibili dai possibili gestori, con la speranza che alla seconda chiama qualcuno si faccia davvero avanti.