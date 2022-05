I cento anni della Lilt: “Via Francigena on foot” fa tappa a Piacenza

Ha fatto tappa a Piacenza, il 3 maggio, la “Via Francigena on foot”, l’iniziativa che ha portato, a partire dal 22 aprile, l’attore e regista piacentino Filippo Arcelloni a percorrere centinaia di chilometri a piedi per promuovere il messaggio di prevenzione dei tumori, attraverso l’adozione di sane abitudini. Arcelloni, durante il suo viaggio, che concluderà a Roma, ha incontrato le comunità dei territori e lo ha fatto nell’ambito dell’iniziativa promossa dalla Lilt (Lega Italiana Lotta ai Tumori), che festeggia i suoi primi 100 anni. L’idea è partita da Piacenza e ha trovato l’appoggio della Fondazione di Piacenza e Vigevano che ha messo in campo un importante investimento e Rotary Farnese.

