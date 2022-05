Al via il rosario alla Madonna benedetta da don Tagliaferri. Scolpita da Giovanni Patrono

Nonostante le difficoltà degli ultimi due anni, la fede non se ne è mai andata. Anzi, forse si è fatta più forte, come testimoniano i numerosi fedeli presenti al rosario che si è tenuto la sera di martedì 3 maggio nel cortile di via Foresti 12 sotto lo sguardo attento della madonnina, che veglia su residenti e passanti sin dal 1968.

Angelo Patrono, il cui padre Giovanni ha scolpito la statua sacra e ha costruito la piccola cappella che la ripara dalle intemperie, non ha nascosto la sua commozione: “Dopo lo stop degli ultimi due anni a causa del Covid quest’anno siamo riusciti a mantenere la tradizione – ha raccontato -. Recitiamo il rosario ogni martedì sera del mese di maggio grazie a don Antonio Tagliaferri, al quale mio padre si rivolse per benedire la madonnina subito dopo avere terminato i lavori”.

E da quel momento la devota famiglia Patrono ha aperto i cancelli del proprio cortile a chiunque volesse rendere omaggio alla Vergine nel mese a lei dedicato, adibendo anche un garage a luogo di preghiera da utilizzare in caso di maltempo.

E anche quest’anno la partecipazione è stata sentita: l’atmosfera solenne e quieta tipica dei luoghi di culto era scandita dalle preghiere dei presenti che, recitate all’unisono, sembravano rimarcare il valore della fede condivisa gli altri. E proprio questo senso di unità nella preghiera che si percepisce durante la funzione convince da anni Laura Giancaterino a prendere parte ai rosari di Via Foresti, nonostante appartenga alla Chiesa evangelica.

“Abbiamo vissuto un isolamento non solo sociale ma anche emozionale, quindi è davvero bello potersi finalmente riunire in comunità – ha spiegato -. La mezz’ora di raccoglimento che ci ritagliamo ogni martedì ci aiuta a superare la tristezza e nervosismo che spesso si provano in un periodo in cui pace e salute non sono scontate. Bisognerebbe ritrovarsi qui non solo nel mese di maggio, ma tutto l’anno, perché la preghiera insieme dà speranza”.

Il cortile di Via Foresti 12 continuerà ad essere aperto al pubblico ogni martedì di maggio dalle 20.30, affinché chiunque possa unirsi al momento di preghiera di fronte alla madonnina.